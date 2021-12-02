Barcelona, yenilik için yıldızlarını da satacak!

Barcelona, yeni bir kadro kurabilme adına takımının önemli oyuncularına da teklif gelirse değerlendirecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Barcelona, yenilik için yıldızlarını da satacak!
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02 Aralık 2021 20:24
Barcelona, kadroda gereken değişimi yapabilmek için bazı önemli oyuncularını da satmaya hazırlanıyor.

Katalonya merkezli Cadena Ser radyosunun haberine göre; İspanya La Liga'nın belirlediği harcama limitlerinin sınırında olan ve oyuncu maaş bütçesi çok yüksek olan Barcelona, bazı yüksek kontratlı oyuncuları ve piyasada değeri yüksek olan oyuncularını elden çıkarma kararı aldı.

Sergino Dets, Clement Lenglet ve Ronald Araujo gibi oyuncuların yanısıra Frenkie De Jong ve Marc Andre ter Stegen gibi kulübün önemli oyuncuları da değerini bulursa elden çıkarılacak.

Barcelona böylece daha düşük maaşlarla yeni bir takım kurma yolunda adımlar atabilecek.

Ronald Koeman idaresinde başladığı sezona Xavi ile devam eden Barcelona, 15 haftası geride kalan La Liga'da 14 maçta topladığı 23 puanla 7. sırada yer alıyor.


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