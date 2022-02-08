Barcelona'ya yeni sponsor Spotify

Barcelona kulübü, önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olmak üzere Spotify ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması yaptı. 280 milyon euroluk anlaşma, kadın ve erkek takım formalarının yanı sıra stat ismini de kapsıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'ya yeni sponsor Spotify
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08 Şubat 2022 08:58
Barcelona kulübü, yeni dev sponsorluk anlaşmasını duyurmaya hazırlanıyor.

RAC1'in haberine göre Barcelona kulübü, 280 milyon euroluk anlaşmayla 3 yıllık dönem için Spotify'ın sponsorluğunu kabul etti. Yapılan görüşmelerin ardından önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olacak şekilde Barcelona kadın ve erkek futbol takımları ile tarihi stadı Nou Camp'ın adı da Spotify sponsorluğunda değişecek.

Resmi açıklamanın hafta içinde yapılması bekleniyor.

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