İspanya'da Süper Kupa finalinde Barcelona evinde Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Sevilla'daki La Cartuja Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı uzatmalar sonunda 3-2 kazanan Barcelona, kupayı müzesine götürdü.Barcelona, 40. ve 77. dakikalarda Antoine Griezmann'ın gollerile 2 kez öne geçti. Bilbao, 42. dakikada de Marcos ile ağları sarstı, 90. dakikada sahneye çıkan Villalibre maçı uzatmalara taşıdı. Inaki Williams, 94. dakikada bulduğu golle takımını öne geçirdi ve kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca Bilbao Süper Kupa'yı kazandı.Athletic Bilbao, 1984 ve 2015'ten sonra tarihinde 3. kez Süper Kupa zaferi yaşadı.Öte yandan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, karşılaşmanın 120+1. dakikasında rakibine yaptığı hareketin ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Arjantinli süperstar ayrıca kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.İspanya'da 1982 yılından bu yana organize edilen Süper Kupa 2020 yılına kadar sadece lig ve Kral Kupası şampiyonları arasında oynanıyordu.La Liga'nın değerini artırma ve finansman kaynaklarını çoğaltma düşüncesiyle Süper Kupa son iki yıldır, Kral Kupası finalistleri, lig şampiyonu ve lig 2'ncisi arasında 4'lü turnuva olarak düzenleniyor.Suudi Arabistan ile İspanya futbol federasyonları arasında yapılan anlaşmaya göre 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanması gerekse de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bu yılki turnuvanın İspanya'da yapılması kararlaştırılmıştı.Barcelona, 13 kez ile Süper Kupa'yı en fazla kazanan takım olmasının yanı sıra 11 kez de finalde kaybetti.