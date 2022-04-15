Barcelona evinde buz kesti!

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanşında Barcelona, sahasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk etti.



Nou Camp'ta oynanan karşılaşmayı Eintracht Frankfurt 3-2 mağlup etti. Toplamda 4-3'lük skora ulaşan Eintracht Frankfurt, yarı finale adını yazdırmayı başardı.



Mücadelede Frankfurt, 4. dakikada penaltı kazandı ve Kostic'in atışı değerlendirmesiyle Barcelona karşısında öne geçti. 36. dakikaya gelindiğinde Borre farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı Frankfurt 2-0 önde tamamladı.



İkinci yarıya maçı çevirek için çaba sarf eden Barcelona'ya konuk ekip göz açtırmadı ve 67'de bir kez daha Kostic sahneye çıkarak farkı üçe çıkardı. 90+1'de Busquest'in golünün ardından 90+10'da Barcelona penaltı kazandı. Dicka kırmızı kartla oyun dışında kaldı, Depay penaltıyı gole çevirerek maçın skorunu belirledi.



Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale adını yazdırdı. Alman ekibi yarı finalde Lyon'u eleyen West Ham United'la eşleşti.





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