Barcelona, erteleme maçında Osasuna'yı rahat geçti

İspanya LaLiga'nın 27. hafta erteleme maçında Barcelona, Osasuna'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barcelona, erteleme maçında Osasuna'yı rahat geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mart 2025 00:55
İspanya LaLiga'nın 27. hafta erteleme maçında Barcelona ile Osasuna karşı karşıya geldi.

Estadi Olímpic Lluís Companys'de oynanan maçta Barcelona, Osasuna'yı 3-0 mağlup etti.

Barcelona'nın gollerini 11. dakikada Ferran Torres, 21. dakikada Dani Olmo (P) ve 77. dakikada Robert Lewnadowski kaydetti.

KULÜP DOKTORU VEFAT ETMİŞTİ

Barcelona Başkanı Laporta, A takım doktoru Carles Minarro Garcia'nın 40 yaşında hayatını kaybetmesiyle ilgili trajik haberin ardından medyaya konuşmuş, Barcelona'nın Osasuna'ya karşı oynayacağı La Liga maçı, şok edici haberin ardından ertelenmiş ve takım soyunma odasındayken maçın oynanmayacağı açıklanmıştı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Barcelona, LaLiga'da üst üste 8. galibiyetini aldı ve 63 puanla liderliğini sürdürdü. Katalan ekibi, LaLiga'da gelecek hafta Girona'yı ağırlayacak.

Osasuna ise üst üste 6. maçında da 3 puanla tanışamadı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery