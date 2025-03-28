Barcelona, erteleme maçında Osasuna'yı rahat geçti

İspanya LaLiga'nın 27. hafta erteleme maçında Barcelona ile Osasuna karşı karşıya geldi.



Estadi Olímpic Lluís Companys'de oynanan maçta Barcelona, Osasuna'yı 3-0 mağlup etti.



Barcelona'nın gollerini 11. dakikada Ferran Torres, 21. dakikada Dani Olmo (P) ve 77. dakikada Robert Lewnadowski kaydetti.



KULÜP DOKTORU VEFAT ETMİŞTİ



Barcelona Başkanı Laporta, A takım doktoru Carles Minarro Garcia'nın 40 yaşında hayatını kaybetmesiyle ilgili trajik haberin ardından medyaya konuşmuş, Barcelona'nın Osasuna'ya karşı oynayacağı La Liga maçı, şok edici haberin ardından ertelenmiş ve takım soyunma odasındayken maçın oynanmayacağı açıklanmıştı.



MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM



Bu sonuçla birlikte Barcelona, LaLiga'da üst üste 8. galibiyetini aldı ve 63 puanla liderliğini sürdürdü. Katalan ekibi, LaLiga'da gelecek hafta Girona'yı ağırlayacak.



Osasuna ise üst üste 6. maçında da 3 puanla tanışamadı.



