Barcelona, de Jong'u resmen açıkladı!

Devre arası transfer döneminin bombası Barcelona'dan geldi. Barcelona, Ajax'ın 21 yaşındaki Hollandalı orta sahası Frenkie de Jong'u 86 milyon euro bonservis ücretiyle transfer ettiklerini resmen açıkladı.
Avrupa'nın en gözde futbolcuları arasında yer alan de Jong için Manchester City, PSG gibi rakipleriyle girdiği yarışı kazanan Barcelona, Ajax'a 75 milyon euro peşin, 11 milyon euro bonuslarla birlikte toplam 86 milyon euro ödeyecek.
Genç futbolcunun sezonu Ajax'ta tamamlayacağı ve önümüzdeki sezon 5 yıllık imza attığı Barcelona forması giyeceği belirtildi.
SENELİK 16 MİLYON EURO KAZANACAK
Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 21 yaşındaki de Jong, senelik 16 milyon euro kazanacak. De Jong'un transferinden altyapıda oynadığı kulüplerden Willem II 7 milyon euro, bir diğer kulüp RKC Waalwijk ise 4 milyon euro kazandı.
Ajax'ın en yüksek bonservise sattığı isimler
86M€ - Frenkie de Jong
40M€ - Davinson Sanchez
32M€ - Arkadiusz Milik
27M€ - Wesley Sneijder
27M€ - Jan Huntelaar
27M€ - Davy Klaassen
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Avrupa'nın en gözde futbolcuları arasında yer alan de Jong için Manchester City, PSG gibi rakipleriyle girdiği yarışı kazanan Barcelona, Ajax'a 75 milyon euro peşin, 11 milyon euro bonuslarla birlikte toplam 86 milyon euro ödeyecek.
Genç futbolcunun sezonu Ajax'ta tamamlayacağı ve önümüzdeki sezon 5 yıllık imza attığı Barcelona forması giyeceği belirtildi.
SENELİK 16 MİLYON EURO KAZANACAK
Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 21 yaşındaki de Jong, senelik 16 milyon euro kazanacak. De Jong'un transferinden altyapıda oynadığı kulüplerden Willem II 7 milyon euro, bir diğer kulüp RKC Waalwijk ise 4 milyon euro kazandı.
Ajax'ın en yüksek bonservise sattığı isimler
86M€ - Frenkie de Jong
40M€ - Davinson Sanchez
32M€ - Arkadiusz Milik
27M€ - Wesley Sneijder
27M€ - Jan Huntelaar
27M€ - Davy Klaassen
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın