Barcelona, Dani Olmo'yu transfer etti

La Liga ekiplerinden Barcelona, Almanya ekibi RB Leipzig'ten İspanyol orta saha Dani Olmo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla 2030 senesine kadar anlaşma imzalandığı belirtildi.
Barcelona'nın altyapı kadrosunda bir süre yer alan Dani Olmo, RB Leipzig ve Dinamo Zagreb'te forma giydi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla 2030 senesine kadar anlaşma imzalandığı belirtildi.
Barcelona'nın altyapı kadrosunda bir süre yer alan Dani Olmo, RB Leipzig ve Dinamo Zagreb'te forma giydi.
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