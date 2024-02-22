Barcelona'dan Lewandowski için radikal karar

Ligde istemediği sonuçlar alan Barcelona, gelecek sezon kadrosunda radikal kararlar almaya hazırlanıyor.



Bu doğrultuda The Athletic'in haberine göre; Barcelona, 35 yaşındaki yıldız golcüsü Robert Lewandowski için kararını verdi.



Katalan ekibinin Suudi Arabistan başta olmak üzere diğer liglerden gelecek iyi teklifler karşısında Robert Lewandowski ile yollarını ayıracak.



İspanyol devinin 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan Polonyalı golcüyü satıp mali sıkıntılarını hafifletmeyi amaçladığı ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Barcelona formasını 34 kez terleten Lewandowski, 18 gol atarken 6 da asist yaptı.





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