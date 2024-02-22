Barcelona'dan Lewandowski için radikal karar

Mali sıkıntılar çeken Barcelona, yıldız golcüsü Robert Lewandowski'ye iyi bir teklif gelmesi durumunda yıldız ismi satma kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barcelona'dan Lewandowski için radikal karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2024 21:24
Ligde istemediği sonuçlar alan Barcelona, gelecek sezon kadrosunda radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

Bu doğrultuda The Athletic'in haberine göre; Barcelona, 35 yaşındaki yıldız golcüsü Robert Lewandowski için kararını verdi.

Katalan ekibinin Suudi Arabistan başta olmak üzere diğer liglerden gelecek iyi teklifler karşısında Robert Lewandowski ile yollarını ayıracak.

İspanyol devinin 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan Polonyalı golcüyü satıp mali sıkıntılarını hafifletmeyi amaçladığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasını 34 kez terleten Lewandowski, 18 gol atarken 6 da asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery