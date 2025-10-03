03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Barcelona'da Yamal belirsizliği!

Barcelona forması giyen Lamine Yamal, sakatlığı nedeniyle Sevilla maçını kaçırabilir. Sevilla maçı öncesi 18 yaşındaki genç futbolcunun durumu belirsiz.

calendar 03 Ekim 2025 16:51 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 17:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'da Yamal belirsizliği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Barcelona'da geçtiğimiz hafta sahalara geri dönen Lamine Yamal, yeniden sahalardan uzak kalabilir.

Real Sociedad'ın ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçında forma giyen 18 yaşındaki genç futbolcunun kasık bölgesindeki sakatlığı devam ediyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, pazar günü Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak Barcelona'da Lamine Yamal, sakatlığı nedeniyle bu maçı kaçırabilir.

Yamal'ın Sevilla ile oynanacak maçta forma bulamaması durumunda, İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılması bekleniyor.

Barcelona'da bu sezon 5 maçta süre bulan Yamal, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.