Barcelona'da Yamal belirsizliği!

Barcelona'da geçtiğimiz hafta sahalara geri dönen Lamine Yamal, yeniden sahalardan uzak kalabilir.



Real Sociedad'ın ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçında forma giyen 18 yaşındaki genç futbolcunun kasık bölgesindeki sakatlığı devam ediyor.



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, pazar günü Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak Barcelona'da Lamine Yamal, sakatlığı nedeniyle bu maçı kaçırabilir.



Yamal'ın Sevilla ile oynanacak maçta forma bulamaması durumunda, İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılması bekleniyor.



Barcelona'da bu sezon 5 maçta süre bulan Yamal, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.



