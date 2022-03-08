Barcelona'da Ousmane Dembele kararı!

Barcelona'nın sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ousmane Dembele'ye yeni kontrat teklif etmemeyi düşündüğü belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'da Ousmane Dembele kararı!
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08 Mart 2022 17:36
Barcelona, kulüpteki geleceği yılan hikayesine dönen Ousmane Dembele için kararını verdi.

YENİ TEKLİF YOK!

Marca'da yer alan habere göre; Katalan devinin, Fransız futbolcuya yeni bir sözleşme önermeyeceği belirtildi.

Medyanın haberinde, Barcelona'nın daha önce sunduğu şartların iyi olduğunu düşündüğü ve bu kararın alındığı kaydedildi.

İLK ADIM OYUNCUDAN BEKLENİYOR

Sözleşme uzatmak için Dembele'nin adım atmasının işleri değiştirebileceği haberde vurgulanırken, 24 yaşındaki futbolcunun da şu ana dek böyle bir hamlesinin olmadığı ifade edildi.

17 MAÇTA OYNADI

2022 yılında formunu artıran Dembele, bu sezon Barcelona formasıyla toplamda 17 maçta süre aldı.

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