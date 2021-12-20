Barcelona'da 5 futbolcuyla yollar ayrılıyor!

Finansal fair-play kurallarını sağlamak isteyen Barcelona'nın, futbolculardan; Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Neto, Luuk de Jong ve Serginho Dest ile yollarını ayıracağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Barcelona'da 5 futbolcuyla yollar ayrılıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2021 16:02
Barcelona'da ara transfer döneminde 5 futbolcuyla birden yolların ayrılacağı belirtildi.

İspanyol medyasında yer alan haberlerde; finansal fair-play kurallarına uymak zorunda olan Barcelona'nın; Phillippe Coutinho, Samuel Umtiti, Neto, Luuk de Jong ve Serginho Dest ile devre arasında yollarını ayrımak istediği aktarıldı.

Medyada çıkan haberde; 5 futbolcunun da teknik direktör Xavi Hernandez'in planları arasında olmadığı, özellikle Coutinho, Umtiti ve Neto'nun yüksek maaş nedeniyle satılmak istendiği kaydedildi.

DE JONG VE UMTITI İÇİN TÜRKİYE!

Barcelona'da gözden çıkarılan isimlerden özellikle Luuk de Jong ve Samuel Umtiti'nin adı transferde Türk ekipleriyle anılıyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.