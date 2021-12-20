Barcelona'da 5 futbolcuyla yollar ayrılıyor!

Barcelona'da ara transfer döneminde 5 futbolcuyla birden yolların ayrılacağı belirtildi.



İspanyol medyasında yer alan haberlerde; finansal fair-play kurallarına uymak zorunda olan Barcelona'nın; Phillippe Coutinho, Samuel Umtiti, Neto, Luuk de Jong ve Serginho Dest ile devre arasında yollarını ayrımak istediği aktarıldı.



Medyada çıkan haberde; 5 futbolcunun da teknik direktör Xavi Hernandez'in planları arasında olmadığı, özellikle Coutinho, Umtiti ve Neto'nun yüksek maaş nedeniyle satılmak istendiği kaydedildi.



DE JONG VE UMTITI İÇİN TÜRKİYE!



Barcelona'da gözden çıkarılan isimlerden özellikle Luuk de Jong ve Samuel Umtiti'nin adı transferde Türk ekipleriyle anılıyor.





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