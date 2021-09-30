Barcelona bu kez Benfica'ya 3-0'la boyun eğdi

⚽️3' Darwin Nunez

⚽️69' Rafa Silva

⚽️79' Darwin Nunez (p)



🏆Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında Barcelona, deplasmanda Benfica'ya 3-0 mağlup oldu ve 72-73 sezonundan bu yana ilk kez Avrupa kupalarına 2'de 0'la başladı. pic.twitter.com/Gw1aAO9EgY



— Sporx (@sporx) September 29, 2021

Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında Barcelona, deplasmanda Benfica'yı konuk etti.Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Benfica3-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Benfica'nın genç Uruguaylı golcüsü Darwin Nunez'in golüyle Benfica ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.İkinci yarıda skora dengeyi getirmek isteyen Barcelna, aradığı net dırsatları yakalayamadı. Dakikalar 69'u gösterdiğinde Rafa Silva'nın golüyle fark ikiye çıktı. 79. dakikaya gelindiğinde Benfica penaltı kazandı ve Darwin Nunez'in golüyle skor 3-0 oldu ve maçın skoru ortaya çıktı.Bu sonucun ardından Barcelona iki maçın sonunda henüz puanla tanışamazken Benfica ise 4 puana yükseldi ve Bayern Münih'in ardından ikinci sıradaki yerini korudu.