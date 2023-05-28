Barcelona, 3 golle kazandı

Barcelona, ligde sahasında konuk ettiği Mallorca'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, 3 golle kazandı
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28 Mayıs 2023 21:59
Son güncelleme 28 Mayıs 2023 22:01
İspanya La Liga'nın 37. haftasında Barcelona, sahasında Mallorca'yı konuk etti. Camp Nou'daki maçı Barcelona 3-0'lık skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 1 ve 24'te Ansu Fati ile 70. dakikada Gavi attı.

Mallorca'da Amath Diedhiou 14. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Mallorca'da Vedat Muriqi, 79 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından ligde şampiyonluğu daha önce garantileyen Barcelona, 88 puana ulaştı. Mallorca, 47 puanda kaldı.

Barcelona, ligde gelecek hafta Celta Vigo deplasmanına gidecek. Mallorca, sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

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