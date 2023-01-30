Barça ve Napoli rahat; PSG ve Bayern zorda

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi arasındaki İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.Arsenal'in liderlik koltuğunda oturduğu İngiltere Premier Lig'e, İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Lig Kupası karşılaşmaları nedeniyle ara verildi.Puan tablosunun tepesindeki Barcelona, Girona deplasmanından 1-0 galip ayrılarak peş peşe 3. karşılaşmasını kazandı.Geçen yılın şampiyonu Real Madrid, ağırladığı Real Sociedad ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Real Madrid ile Barcelona arasındaki puan farkı 5'e çıktı.La Liga'nın 19. haftası sonunda 47 puanı bulunan Barcelona'yı (bir maçı eksik), Real Madrid (bir maçı eksik) 5, Real Sociedad ise 8 puan geriden takip etti.Zirve yarışını açık ara önde götüren Napoli, seyircisi önünde oynadığı Roma maçını 2-1 kazanarak art arda 4. galibiyetini aldı.Inter, deplasmanda Cremonese'yi 2-1, Atalanta da ağırladığı Sampdoria'yı 2-0 mağlup etti.Haftaya 2. sırada başlayan Milan, konuk ettiği Sassuolo'ya 5-2 yenildi. Lazio-Fiorentina mücadelesi ise 1-1 tamamlandı.Napoli, Milan'ın puan kaybı sonrası en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 13 puana yükseltti.Serie A'nın 20. haftasını 53 puanla geçen Napoli'yi, 40 puana sahip Inter, 38 puanı bulunan Lazio, Atalanta ve Milan izledi.Bundesliga takımları hem hafta içi hem hafta sonu sahaya çıktı.Son 10 yılın şampiyonu Bayern Münih, evinde oynadığı karşılaşmalarda Köln ve Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Bayern Münih böylece son 3 maçından da birer puanla ayrıldı.Sezonun flaş ekibi Union Berlin, konuk olduğu Werder Bremen'i 2-1, Hertha Berlin'i de 2-0 yendi.Leipzig ise deplasmanda Schalke 04'ü 6-1, sahasında Stuttgart'ı 2-1 mağlup etti.Bu sonuçlarla lider Bayern Münih'in en yakın rakibiyle arasındaki fark bir puana indi.Bundesliga'nın 18. haftasının ardından 37 puana sahip Bayern Münih'i, 36 puanlı Union Berlin ve 35 puanlı Leipzig takip etti.Zirvedeki PSG'nin yanı sıra takipçileri Lens ve Olimpik Marsilya da ligin 20. haftasında sahadan bir puanla ayrıldı.Geçen sezonun şampiyonu PSG'nin, 59. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı Reims maçı 1-1 sona erdi.Lens, deplasmanda Troyes, Olimpik Marsilya da evinde Monaco ile 1-1 berabere kaldı.PSG 48 puanla liderliğini sürdürdü. Lens 45 ve Olimpik Marsilya 43 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.