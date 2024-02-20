"Banko Futbol" yeni bölümü Bilyoner Youtube hesabında yayında

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarından bankolar Bilyoner Youtube hesabında yayınlanan "Banko Futbol" programında açıklandı.

Haber; Sporx.com
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'Banko Futbol' yeni bölümü Bilyoner Youtube hesabında yayında
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20 Şubat 2024 18:14
Son güncelleme 20 Şubat 2024 18:28
Türkiye'nin ilk online şans oyunları platformu Bilyoner'de Orhan Uluca ile Banko Futbol'un yeni bölümü Youtube sayfasında yayınlandı.

Nokta atışı tahminleriyle takipçilerine kazandıran Orhan Aydın, hafta içi oynanacak Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını yorumladı.

-PSV - Dortmund
-Inter - Atletico Madrid
-Napoli - Barcelona
-Porto - Arsenal

-KAA Gent - M.Haifa
-Freiburg - Lens
-Karabağ - Braga
-Rennes - Milan
-Toulouse - Benfica
-Marsilya - Shakhtar D.
-Roma - Feyenoord
-Sparta Prag - Galatasaray
-Sporting - Young Boys

-Bodo Glimt - Ajax
-Dinamo Zagreb - Real Betis
-Ludogorets - Servette
-Frankfurt - U.S Gilloise
-Ferencvaros - Olympiakos
-Legia Varşova - Molde
-Bratislava - Sturm Graz

En güncel videolar için Bilyoner'in Youtube hesabına abone olabilir, videolardan anında haberdar olabilmek için bildirimlerinizi açabilirsiniz.

Keyifli seyirler.

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