Bandırmaspor'da 3 yıllık imza

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Baran Başyiğit'i renklerine kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, santrafor mevkisinde oynayan 19 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Başyiğit, daha Hacettepe ve Gençlerbirliği formaları giydi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, santrafor mevkisinde oynayan 19 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Başyiğit, daha Hacettepe ve Gençlerbirliği formaları giydi.
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