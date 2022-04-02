Bandırmaspor'a tek gol yetti

Spor Toto 1. Lig'de Bandırmaspor, deplasmanda Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor'a tek gol yetti
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02 Nisan 2022 22:34
Spor Toto 1. Lig'de Bandırmaspor, Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bandırmaspor, 1-0'lık skorla kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren tek golü ise 66. dakikada Milutin Osmajic kaydetti.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor, ligde puanını 52'ye yükseltti. Samsunspor ise 42 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, kendi sahasında Boluspor'u ağırlayacak. Samsunspor ise Manisa FK deplasmanına konuk olacak.

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