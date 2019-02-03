Balotelli'den sürpriz karar! Kariyerimi...

Ara transfer döneminde Nice'den Marsilya'ya transfer olan İtalyan golcü Mario Balotelli, İtalyan basınına konuştu.
Yıldız golcü, konuşmasının başında İtalyan futbolcu için "Sıkıcı" yorumunda bulunurken, "İtalyan futbolcu fazla taktiksel ve sıkıcı. Bir kaç aydır Serie A'ya dönmeyi düşünmüyorum ancak kariyerimi Brescia'da sonlandırmak istediğim gerçeğini gizleyemem." dedi.
Konuşmasının devamında eski teknik direktörü Roberto Mancini hakkında da konuşan Balotelli, "Mancini, beni en yi tanıyan teknik direktör. Ancak, kendisinden özel bir ilgi beklemiyorum. Milli takımda yer almak istiyorum ama bunun için daha çok gol atmak ve formayı hak etmek zorundayım." ifadelerini kullandı.
Mario balotelli, kariyeri boyunca Lumezzane, İnter, Manchester City, Milan, Liverpool ve Nice'de forma giydi. Şu anda da Marsilya için sahada ter döküyor.
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Yıldız golcü, konuşmasının başında İtalyan futbolcu için "Sıkıcı" yorumunda bulunurken, "İtalyan futbolcu fazla taktiksel ve sıkıcı. Bir kaç aydır Serie A'ya dönmeyi düşünmüyorum ancak kariyerimi Brescia'da sonlandırmak istediğim gerçeğini gizleyemem." dedi.
Konuşmasının devamında eski teknik direktörü Roberto Mancini hakkında da konuşan Balotelli, "Mancini, beni en yi tanıyan teknik direktör. Ancak, kendisinden özel bir ilgi beklemiyorum. Milli takımda yer almak istiyorum ama bunun için daha çok gol atmak ve formayı hak etmek zorundayım." ifadelerini kullandı.
Mario balotelli, kariyeri boyunca Lumezzane, İnter, Manchester City, Milan, Liverpool ve Nice'de forma giydi. Şu anda da Marsilya için sahada ter döküyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın