Balotelli'den sürpriz karar! Kariyerimi...

Ara transfer döneminde Nice'den Marsilya'ya transfer olan İtalyan golcü Mario Balotelli, İtalyan basınına konuştu.Yıldız golcü, konuşmasının başında İtalyan futbolcu için "Sıkıcı" yorumunda bulunurkendedi.Konuşmasının devamında eski teknik direktörü Roberto Mancini hakkında da konuşan Balotelli,ifadelerini kullandı.Mario balotelli, kariyeri boyunca Lumezzane, İnter, Manchester City, Milan, Liverpool ve Nice'de forma giydi. Şu anda da Marsilya için sahada ter döküyor.