1994-95'ten 29 maçlık bir galibiyet özlemi olan Adana Demirspor, kötü seriyi kıramadı ve böylece Süper Lig'de oynadığı son 31 maçı kazanamamış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Kayserispor, ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk etti. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele beklentilerin altında pozisyon açısından kısır geçerken, karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.Mücadelede üstünlüğü Kayserispor, 17. dakikada Attamah'ın asistinde Gökhan Sazdağı'nın attığı golle ele geçirdi. Devre arasında Belhanda ve Gökhan İnler'in kenara geldiği Adana Demirspor'da beraberliği getiren oyuncu, 63. dakikada Balotelli'nin asistinde topu ağlara gönderen Akintola oldu. Böylece Akintola, 26 yıl sonra Adana Demirspor'un Süper Lig'deki ilk golünü de kaydetmiş oldu.Sezonun ilk haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Adana Demirspor, böylece ilk puanını hanesine yazdırdı. Açılış haftasında Altay karşısında etkisiz bir oyun sonucunda 3-0'lık mağlubiyet alan Kayserispor da yeni hocası Hikmet Karaman ile ilk puanına ulaştı.Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor evinde Konyaspor ile karşılaşacakken, Kayserispor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.9. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde rakiplerinin arasından iyi yükselen Balotelli'nin kafa şutunda top üst direkten auta çıktı.16. dakikada sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta sağ arka direğe hareketlenen Attamah topu çizgi üzerinde çevirmeyi başardı. Altıpas üzerinde topla gelişine Gökhan Sazdağı'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.62. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahasında topu kontrol eden Balotelli'nin pasında, Akintola uygun pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-183. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda rakiplerinin arasından iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa şutunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.87. dakikada sağ çaprazdan topla buluşan Balotelli'nin sert şutunda Lung soluna giden topu son anda uzaklaştırmayı başardı.Büyükşehir Belediyesi Kadir HasTugay Kaan Numanoğlu, Yusuf Bozdoğan, Deniz Caner ÖzaralLung, Carole, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek (Dk. 79 Uzodimma), İbrahim Akdağ (Dk. 59 Onur Bulut), Attamah, Gökhan Sazdağı (Dk. 90+2 Cardoso), Emrah Başsan, Mane (Dk 90+2 Yasir Subaşı), İlhan Parlak (Dk. 79 Mustafa Pektemek)Muric, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul (Dk. 36 Semih Güler), Svensson, Sinan Kurt, Gökhan İnler (Dk. 46 Stambouli), Belhanda (Dk. 46 Assombalonga), Lucas Castro (Dk. 71 Bjarnason), Akintola (Dk. 74 Ezeh), BalotelliDk. 16 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor), Dk. 62 Akintola (Adana Demirspor)Dk. 61 Hikmet Yunus Kaya (Yardımcı antrenör) (Adana Demirspor)Dk. 40 Hikmet Karaman (Teknik direktör), Dk. 45+3 İbrahim Akdağ (Yukatel Kayserispor) Dk. 39 Ferhat Kaplan, Dk. 41 Balotelli, Dk. 42 Semih Güler, Dk. 45+2 Akintola , Dk. 80 Ezeh, Dk. 85 Stambouli (Adana Demirspor)