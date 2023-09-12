LA Clippers'ın sahibi Steve Ballmer, Clippers maçlarına 'paylaşımlı kombine bilet' modelini dahil etmek istediğini söyledi.



Takımının yıldızı Paul George'un 'Podcast P' isimli programına konuk olan Ballmer, insanların gitmeyecekleri maçların biletlerini satmalarını engellemek adına, 'Clippers Season Pass' isminde sezonluk biletlerin dört kayıtlı kullanıcı arasında paylaşılmasına olanak tanıyan bir sistem oluşturmaya çalıştığını açıkladı:



"Clippers'ın sezonluk biletleri üzerinde çalışıyoruz. Sezonluk bilet alanlar, gitmedikleri maçların biletlerini satıyorlar. Bu benim pek hoşuma gitmiyor. Bu sebeple diğer takımların taraftarları daha çok geliyor.



Biz Netflix gibi, aynı bileti 3-4 kişiyle paylaşabildiğiniz bir sistem düşünüyoruz. Onu satamazsınız."



2023-24 sezonunun sonunda Crypto.com Arena'dan çekilecek ve kendi arenası Intuit Dome'a geçecek olan Clippers, bir süredir yeni bir fanatik taraftar kitlesi oluşturmaya çalışmanın yolları arayışındaydı.



