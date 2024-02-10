Balkan Salon Atletizm Şampiyonası başladı

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da başladı.



Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 22 ülkeden 239 sporcu, 370'in üzerinde katılımcı yer aldı.



Şampiyona, açılış seremonisinin ardından kadınlar gülle atma yarışıyla başladı.



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada yalnızca Balkan ülkelerinin değil, çevresindeki dost ülkelerin de yer aldığını belirtti.



2024 Paris Olimpiyatları için kota çalışması olacağını da aktaran Çintimar, "Buradaki yarışmalar puan sistemine dahil. Çocuklarımızın alacağı dereceler önemli. Buraya gelen başarılı sporcular da var. Biz de burada yer alan ülkeler de en yüksek puanları almak için mücadele edecek. Bizim yaptığımız önemli organizasyonlardan birisi. Bu organizasyona bir nevi küçük Avrupa Şampiyonası diyebiliriz. İnşallah hakkıyla gerçekleştiririz. Bu anlamda bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, bütün teşkilatımıza, atletizm kulüplerimize, sporcularımıza ve emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



