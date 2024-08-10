Balıkesirspor'dan savunmaya çifte transfer

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Balıkesirspor, iki oyuncuyla sözleşme imzaladı.

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Balıkesirspor'dan savunmaya çifte transfer
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10 Ağustos 2024 14:44
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Balıkesirspor, iki oyuncuyu kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlılar, Gençlerbirliği altyapısından 19 yaşındaki sağ bek Mert Tekin'i 1 yıllığına kiralarken, Belediye Derincespor'dan 34 yaşındaki stoper Volkan Altınsoy ile de 1 yıllık anlaşmaya vardı. Gençlerbirliği'nde futbola başlayan ve geçen sezon U19 Elit B Ligi'nde 27 maça çıkan sağ bek Mert, kupada 1 kez şans buldu. Keçiörengücü'nde profesyonel olan Volkan ise Ankaraspor, Ankara Demirspor, Hatayspor, İnegölspor, 1461 Trabzon, Kırşehir FSK, Diyarbekirspor, Tarsus İdman Yurdu gibi kulüplerde top koşturdu.

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