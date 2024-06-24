Balıkesirspor'da gündem Levent Eriş

Teknik direktör arayışlarını sürdüren 3. Lig ekibi Balıkesirspor, gündeminin ilk sırasına Levent Eriş'i aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Balıkesirspor'da gündem Levent Eriş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Haziran 2024 14:47
TFF 3'üncü Lig'de başkanlık görevine Abdullah Bekki'nin seçildiği Balıkesirspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Bal-Kes'in 4 isimle görüşme yaptığı, gündeminin ilk sırasına ise Levent Eriş'i aldığı öğrenildi.

Kariyerinde Manisaspor'u 2 kez Süper Lig'e çıkaran 61 yaşındaki Levent Eriş, geçen sezon da Adana 1954'le 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.

Tarafların önümüzdeki günlerde son kez masaya oturması bekleniyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery