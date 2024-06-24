Balıkesirspor'da gündem Levent Eriş

TFF 3'üncü Lig'de başkanlık görevine Abdullah Bekki'nin seçildiği Balıkesirspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.
Bal-Kes'in 4 isimle görüşme yaptığı, gündeminin ilk sırasına ise Levent Eriş'i aldığı öğrenildi.
Kariyerinde Manisaspor'u 2 kez Süper Lig'e çıkaran 61 yaşındaki Levent Eriş, geçen sezon da Adana 1954'le 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.
Tarafların önümüzdeki günlerde son kez masaya oturması bekleniyor.
Bal-Kes'in 4 isimle görüşme yaptığı, gündeminin ilk sırasına ise Levent Eriş'i aldığı öğrenildi.
Kariyerinde Manisaspor'u 2 kez Süper Lig'e çıkaran 61 yaşındaki Levent Eriş, geçen sezon da Adana 1954'le 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.
Tarafların önümüzdeki günlerde son kez masaya oturması bekleniyor.
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