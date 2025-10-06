Balıkesirspor, Afyon'u farklı geçti

Balıkesirspor, evinde konuk ettiği Afyonspor'u 4-0 mağlup etti.

calendar 06 Ekim 2025 14:24
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor, Afyon'u farklı geçti
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona iddialı hazırlanmasına rağmen ilk 4 haftada galibiyet alamayınca yönetimin görevi bırakmayı kararlaştırıp olağanüstü kongreye gittiği Balıkesirspor evinde Afyonspor engelini farklı geçti.

Zayıf rakibini Tayfun, Artun, Ali Sinan ve Sedat Yiğit'in golleriyle 4-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar 5 maç sonunda ilki yaşadı.

Grupta puanını 5 yapan Balıkesirspor moral tazeleyerek lige yeniden başladı.

