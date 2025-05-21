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Balıkesir Adana'ya akın edecek

3'üncü Lig'de Play-Off etabında finale kalarak 24 Mayıs Cumartesi günü Muşspor'la 2'nci Lig'e çıkmak için mücadele edecek Balıkesirspor rakibiyle Adana'da karşılaşacak.

calendar 21 Mayıs 2025 15:53
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesir Adana'ya akın edecek
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Futbol Federasyonu iki takım arasındaki final maçını Yeni Adana Stadyumu'na aldı. Final maçı cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Kazanan takım 2'nci Lig'e yükselecek.

Balıkesirspor taraftarları final maçının kente karayoluyla bin kilometre ve 10 saat mesafedeki Adana'ya alınmasına tepki gösterdi. Kentte Adana'ya finale gitmek için seferberlik ilan edildi.

Balıkesirspor 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta direkt grup finaline kalarak Mazıdağı Fosfatspor'u elemeyi başarmıştı. Geçen sezon ligde Erbaaspor'la final oynayıp seri penaltılarla 2'nci Lig'i kaçıran Muşspor ise 1'inci Grup'ta Play-Off'ta Silifke Belediye Spor, Belediye Kütahyaspor ve Karşıyaka'yı eledi.

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