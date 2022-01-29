Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş'ı kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı başkentte kabul etti.



Bakanlık merkez binasında gerçekleşen Bakan Kasapoğlu'nun kabulünde, siyah-beyazlı kulübün yöneticileri ve teknik heyet de yer aldı.



Kadınların Türk sporunun bugünündeki ve geleceğindeki önemine dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Kadınların spora olan ilgisini artırmak, sporu erişilebilir kılmak önceliğimiz. Biz kadın odaklı spor politikası diyoruz. Bu, Bakanlığımızın en vizyon projelerinden biridir. Kadınların spora dahil olması, branş ayırt etmeksizin önemli önceliklerimizdendir." dedi.



Bu konuyu iki perspektiften ele alarak, planlı ve detaylı bir çalışma yürüttüklerini belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:



"Birincisi sporu kadınlarımızın günlük hayatının bir parçası yapmak. Bu bakış açısıyla ülkemizi sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe, şehir şehir spor tesisleriyle donatıyoruz. Modern ve yüksek kapasiteli tesislerimizin yanında erişimi kolay, butik spor alanlarına da önem veriyoruz. İkinci perspektifte, spor yapan profesyonel kadın sporcu sayımızı arttırmak için çalışmalar yapıyoruz. 2021 yılı itibariyle ülkemizde lisanslı sporcu sayımız 10 milyon 702 bin seviyesinde ve bu rakamın yüzde 40'ını kadın sporcularımız oluşturuyor. Bu rakamı daha da yukarı çekmek için çalışmaya devam ediyoruz."



"Kadınların spora ilgisini artırmak, erişilebilir kılmak en önemli amaç"



Tüm imkanlarla sporcuların ve gençlerin yanında olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli, toplumun her kesiminin spora erişimini sağlamak bizim en büyük önceliğimiz. Bu anlamda sizlerin attığı adımlar, özellikle Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın başarıları bir çığır açtı. Bu yıl tüm takımlar kulüp kurdular, kadın futboluyla ilgili branşlarını açtılar. Buna öncü olmak da sizler için hakikaten çok takdir edilecek bir yön, sizleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Kadın futbolunun gelişimi adına Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Gidilecek daha çok yol var. Burada kadınların spora olan ilgisini artırmak, erişilebilir kılmak en önemli amaç. Bu yüzden 'Kadın odaklı spor politikası' diyoruz. Gerek futbol tarafından bakalım gerek kadın odaklı bakalım, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın bu anlamda önemli başarılar elde ettiğini düşünüyorum. İnanıyorum ki bu diğer kulüpler için de güzel bir örnek teşkil edecek. Bugün doğuya, Güneydoğu'ya gidiyoruz, orada kadın futbol takımları, basketbol takımları var. Kadınlarımızın olduğu yerde her zaman umut var, mutluluk var. Bize umut vermeye devam ediyorsunuz."



Kasapoğlu, seslerinin güzel olduğunu öğrendiği Beşiktaş Kadın Futbol Takımı futbolcuları Berivan İçen ve İrem Eren'den şarkılar dinledi ve onları tebrik etti. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, futbolcular ve teknik ekip ise Bakan Kasapoğlu'na kabul ve destekleri için teşekkür etti.



Kabulün ardından futbolcular imzaladıkları formayı Bakan Kasapoğlu'na hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.





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