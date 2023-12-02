Bakambu: "Hocayı etkilemeye çalışacağım"

Galatasaray'ın Pendikspor galibiyeti sonrası Cedric Bakambu, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bakambu: 'Hocayı etkilemeye çalışacağım'
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02 Aralık 2023 21:11
Galatasaray'ın Pendikspor galibiyeti sonrası Cedric Bakambu, açıklama yaptı.

Cedric Bakambu yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi maçları sonrası böyle maçlar zor olur. Yedek oyuncuların önemi, böyle maçlarda daha çoktur. Ben de oyuna girip golümü attım." dedi.

Cedric Bakambu ayrıca, "Bu sene forma rekabeti zor ve çok üst düzeyde. Ben de mücadele devam ediyorum. İlerleyen dönemlerde daha iyi olup hocamızı etkilemeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

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