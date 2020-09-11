Baines, Everton'da yardımcı antrenör oldu

İngiltere Premier Lig takımı Everton'ın eski futbolcusu Leighton Baines, takıma yardımcı antrenör olarak geri döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; evertonfc.com
Baines, Everton'da yardımcı antrenör oldu
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11 Eylül 2020 19:45
İngiltere Premier Lig takımı Everton'ın eski futbolcusu Leighton Baines, takıma yardımcı antrenör olarak geri döndü. 

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sezonunda emekli olan Baines'in teknik ekipte görev alacağı duyuruldu.

Profesyonel futbola altyapısından yetiştiği Wigan'da başlayan Baines, 2007'de transfer olduğu Everton'da 13 sene forma giymişti.

İngiltere milli takımında da forma giyen 35 yaşındaki antrenör, Everton'da toplamda 420 maça çıkmış 39 gol atmıştı.

 


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