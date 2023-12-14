Bahçeşehir, Portekiz'de farklı kazandı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu mücadelesinde Bahçeşehir Koleji, Sporting CP'yi deplasmanda 67-82 mağlup etmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bahçeşehir, Portekiz'de farklı kazandı
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14 Aralık 2023 01:24
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ikinci tur ikinci maçında, L Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Portekiz'in Sporting takımını deplasmanda 82-67 yendi.

Lizbon'daki maçın ilk çeyreğini 30-22 önde geçen Bahçeşehir Koleji, devreyi de 42-38 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte 60-56'lik skorla üstünlüğünü ve farkı koruyan Türk temsilcisi, son çeyrekte farkı da açarak maçı 82-67 kazandı.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki üçüncü maçında, 10 Ocak'ta deplasmanda Litvanya temsilcisi Jonava ile karşılaşacak.

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