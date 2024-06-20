Bahçeşehir Koleji, Tai Odiase'yi transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, ABD'li oyuncu Tai Odiase'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki pivotla 1 senelik anlaşma sağladı.
Geçen seneyi Ukrayna'nın Prometey ekibinde geçiren Tai Odiase, kariyerinde Germani Basket Brescia, EWE Baskets Oldenburg, BG Göttingen, Greensboro Swarm, Lavrio ve Iberostar Tenerife formaları giydi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki pivotla 1 senelik anlaşma sağladı.
Geçen seneyi Ukrayna'nın Prometey ekibinde geçiren Tai Odiase, kariyerinde Germani Basket Brescia, EWE Baskets Oldenburg, BG Göttingen, Greensboro Swarm, Lavrio ve Iberostar Tenerife formaları giydi.
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