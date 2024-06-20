Bahçeşehir Koleji, Tai Odiase'yi transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Bahçeşehir Koleji, ABD'li oyuncu Tai Odiase'yi 1 yıllığına transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bahçeşehir Koleji, Tai Odiase'yi transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Haziran 2024 16:09
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, ABD'li oyuncu Tai Odiase'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki pivotla 1 senelik anlaşma sağladı.

Geçen seneyi Ukrayna'nın Prometey ekibinde geçiren Tai Odiase, kariyerinde Germani Basket Brescia, EWE Baskets Oldenburg, BG Göttingen, Greensboro Swarm, Lavrio ve Iberostar Tenerife formaları giydi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery