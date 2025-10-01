01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
2-0
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
0-4
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
1-0DA
01 Ekim
Villarreal-Juventus
1-0DA
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
1-0DA
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
0-0DA
01 Ekim
AS Monaco-M.City
1-2DA
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
1-0DA
01 Ekim
Barcelona-PSG
1-1DA

Bahçeşehir Koleji, EuroCup'a galibiyetle başladı!

Bahçeşehir Koleji, EuroCup A grubu ilk maçında U-BT Cluj Napoca'yı deplasmanda 98-90 mağlup etti.

calendar 01 Ekim 2025 21:57 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2025 22:03
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bahçeşehir Koleji, EuroCup'a galibiyetle başladı!
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Romanya ekibi U-BT Cluj-Napoca'yı deplasmanda 98-90 mağlup etti.

Kaloşvar (Cluj-Napoca) kentindeki BT Arena'da oynanan A Grubu karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 25-22 önde kapattı.

İkinci çeyrekte baskısını artıran Romanya ekibi, 23 sayı bularak soyunma odasına 45-45 beraberlikle gitti.

Ev sahibi ekip, üçüncü periyodu 71-70 bitirirken Bahçeşehir Koleji dördüncü periyotta oyunun kontrolünü eline alarak karşılaşmadan 98-90 galip ayrıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
