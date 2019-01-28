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Bafetimbi Gomis'in yanına bir golcü daha!

Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, flaş transferlerine bir yenisini daha ekliyor: Sebastian Giovinco

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bafetimbi Gomis'in yanına bir golcü daha!
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28 Ocak 2019 17:03
Sezon başında Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis'i transfer eden, ardından Brezilyalı forvet Jonathan Soriano'yu da transfer eden Al-Hilal, şimdi de Sebastian Giovinco transferini bitirmeye çok yakın.

MLS ekibi Toronto FC'de oynayan 32 yaşındaki İtalyan golcünün Toronto'nun California'daki sezon öncesi kampından ayrıldığı ve transfer görüşmeleri için Suudi Arabistan'a gittiği belirtildi.

Toronto forması iüle 142 maça çıkan İtalyan futbolcu, 83 gol ve 51 asist üretmişti. Giovinco, 2 sezon önce MLS şampiyonluğu yaşamıştı.

FORVET HATTI ALEV ALIYOR

Sebastian Giovinco'nun transfer edilmesi halinde ise Al-Hilal'in forvet hattı Andre Carillo, Bafetimbi Gomis, Jonathan Soriano ve Sebastian Giovinco şeklinde olacak.

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