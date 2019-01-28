Bafetimbi Gomis'in yanına bir golcü daha!

Sezon başında Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis'i transfer eden, ardından Brezilyalı forvet Jonathan Soriano'yu da transfer eden, şimdi detransferini bitirmeye çok yakın.MLS ekibi Toronto FC'de oynayan 32 yaşındaki İtalyan golcünün Toronto'nun California'daki sezon öncesi kampından ayrıldığı ve transfer görüşmeleri için Suudi Arabistan'a gittiği belirtildi.Toronto forması iüle 142 maça çıkan İtalyan futbolcu, 83 gol ve 51 asist üretmişti. Giovinco, 2 sezon önce MLS şampiyonluğu yaşamıştı.Sebastian Giovinco'nun transfer edilmesi halinde ise Al-Hilal'in forvet hattı Andre Carillo, Bafetimbi Gomis, Jonathan Soriano ve Sebastian Giovinco şeklinde olacak.