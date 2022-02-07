Bafetimbi Gomis ne zaman sahalarda olacak?

Yeniden Galatasaray'a geri dönen Bafetimbi Gomis, dün Alanyaspor maçının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Bafetimbi Gomis ne zaman sahalarda olacak?
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07 Şubat 2022 12:36
Yeniden Galatasaray'a geri dönen Bafetimbi Gomis, dün Alanyaspor maçının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Fransız futbolcunun, idman eksiği olması sebebiyle kadroda yer almadı ve mücadeleyi tribünden takip etti.

Tecrübeli golcünün, gelecek hafta Kayserispor karşılaşmasında sahada yer alması bekleniyor.

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