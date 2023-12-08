Badminton Kadın Milli Takımı ikide iki yaptı

Avrupa Badminton Takımlar Şampiyonası Elemeleri karşılaşmasında, Badminton Kadın Milli Takımı, ikinci maçında Grönland'ı 5-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Badminton Kadın Milli Takımı ikide iki yaptı
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08 Aralık 2023 23:56
Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Badminton Takımlar Şampiyonası Elemeleri'nde Kadın Milli Takımı, ikinci maçında Grönland'ı 5-0 mağlup etti.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Başkent Sofya'da düzenlenen organizasyonda, ay-yıldızlı ekip Grönland'la karşılaştı.

Rakibini 5-0 yenen Türkiye, diğer grubun lideriyle Avrupa Takımlar Şampiyonası'nın finallerine katılmak için mücadele edecek.

Milliler, gruptaki ilk maçında Ukrayna'yı da 5-0 mağlup etmişti.

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