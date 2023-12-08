Badminton Kadın Milli Takımı ikide iki yaptı

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Badminton Takımlar Şampiyonası Elemeleri'nde Kadın Milli Takımı, ikinci maçında Grönland'ı 5-0 mağlup etti.



Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Başkent Sofya'da düzenlenen organizasyonda, ay-yıldızlı ekip Grönland'la karşılaştı.



Rakibini 5-0 yenen Türkiye, diğer grubun lideriyle Avrupa Takımlar Şampiyonası'nın finallerine katılmak için mücadele edecek.



Milliler, gruptaki ilk maçında Ukrayna'yı da 5-0 mağlup etmişti.





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