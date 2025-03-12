Baba-kız, tıpta ve karatede aynı yolda

Konya'da siyah kuşak sahibi ortopedi uzmanı Mustafa Baltacıoğlu ile tıp fakültesinde okuyan kızı Berin Baltacıoğlu, hem mesleki hem de spor alanında kendilerini geliştirmek için birbirlerine destek oluyor.



Erzurum'da görev yaptığı dönemde karateyle tanışan Mustafa Baltacıoğlu, siyah kuşağa kadar yükseldi. Yıllar sonra ilkokul çağındaki kızı Berin Baltacıoğlu da karateye başlayınca spora ilgisi daha da arttı. Baba-kız, karateye olan tutkularını hakemlikte de sürdürerek bu alanda birlikte ilerlemeye karar verdi.



Ortopedi uzmanı olarak görev yapan baba, 7 yıldır karate hakemliği yaparken; kızı ise 9 yıl süren sporculuk kariyerinin ardından hakemlik belgesi alarak müsabaka yönetmeye başladı.



- "Hekimlik ve hakemlik benzer disiplinler gerektiriyor"



Özel bir hastanede çalışan Mustafa Baltacıoğlu, 25 yıllık hekimlik kariyerinin yanı sıra karateyle de uzun süredir ilgilendiğini belirtti.



Karateye 2006 yılında başladığını ve bu sporun disiplinli yapısının kendisini etkilediğini söyleyen Baltacıoğlu, "Siyah kuşak sahibiyim ama hiç müsabakaya çıkmadım. Ancak kızımın karateye başlamasıyla bu spora olan ilgim daha da arttı. Zamanla hakemlik yapmaya karar verdim ve 2018 yılında hakemlik belgesini aldım. Aynı zamanda Karate İl Temsilciliği görevini de yürütüyorum." diye konuştu.



Hekimlik ve hakemliğin ciddi dikkat ve disiplin gerektiren alanlar olduğunu vurgulayan Baltacıoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Cerrahi bir işlem yaparken nasıl dikkatli ve özenli oluyorsak, hakem olarak da karar verirken aynı odaklanmaya sahip olmamız gerekiyor. Ayrıca ortopedi uzmanı olarak spor yaralanmaları konusunda bilgi sahibi olmam, maç sırasında sporcu güvenliğini daha iyi değerlendirmemi sağlıyor."



- Babasının izinden gidiyor



Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Berin Baltacıoğlu, henüz 8 yaşındayken babasının yönlendirmesiyle karateye başladığını söyledi.



Baltacıoğlu, 9 yıl karate yaptığına değinerek, şöyle konuştu:



"Hakemlik hep aklımdaydı. Sporculuk yaparken 18 yaşıma geldiğimde hakemlik belgesi almak istiyordum. Sporculuğu bıraktıktan sonra da bu sporun içinde kalmak istedim ve hakemlik yapmaya başladım. Bir yıldır hakemlik yapıyorum ve hakem olunca sporculuğun aslında ne kadar zor olduğunu fark ettim. Spor hekimliği alanında ilerlemek istiyorum. Karate ve tıpta babamı örnek alıyorum."



