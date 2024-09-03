B1 Futbol Erkek Milli Takımı, Fransa'ya diş geçiremedi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında Fransa'ya 2-0 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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B1 Futbol Erkek Milli Takımı, Fransa'ya diş geçiremedi
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03 Eylül 2024 23:30
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında Fransa'ya 2-0 yenildi.

Eyfel Kulesi Sahası'nda düzenlenen B1 futbol müsabakalarında milli takım, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında maçını ev sahibi Fransa'yla oynadı.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan milli takım, ikinci yarıda bir gol daha yedi ve sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Grubundaki üç maçı da kaybeden milli takım 7'ncilik maçında 5 Mayıs Perşembe günü TSİ 11.30'da Japonya'yla karşılaşacak.

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