Aziz Yıldırım'ın anlaştığı ünlü ismin adresi belli oldu

Başkanıile girdiği son seçim yarışını kaybeden Aziz Yıldırım'ın geleceğe dönük en büyük projesi olan Belçikalı ünlü futbol adamı'nin yeni adresi belli oldu.Son on yılda Belçika futbolunun yükselişinin mimarı olarak bilinen profesör lakaplıÇin Futbol Federasyonu sportif direktörlüğü görevine getirildi.Aziz Yıldırım yönetiminin yıllık 600 bin eurodan 3+3 yıllık resmi sözleşme imzaladığı ve Belçika Milli Takımı Sportif Direktörlüğü görevini yürüttüğü için gizli tuttuğu isim, iki kez ailesiyle geldikleri İstanbul'da ev dahi tutmuştu.Yıldırım'ın seçimi kaybetmesinden sonra Rusya ve Çin federasyonunun tekliflerini değerlendiren Belçika Milli Takımımın Sportif Direktörü Rusya'daki Dünya Kupasının ardından milli takıma veda edeceğini duyurmuştu.Belçika futbolunun yapılanmasında yer alan FIFA ve UEFA'da eğitim dairelerinde görev yapan ve altyapıdan çıkardığı genç yeteneklerle ün yapan 60 yaşındaki ünlü futbol adamı Çin futbol federasyonu ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı.