AZ'den Galatasaray taraftarına yasak

AZ Alkmaar Kulübü, Galatasaray taraftarlarının deplasman tribünü dışında bilete sahip olsa dahi stadyuma ve stadyum çevresine alınmayacağını belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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AZ'den Galatasaray taraftarına yasak
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26 Kasım 2024 14:30
AZ Alkmaaar Kulübü, Galatasaray ile oynanacak maç öncesi bir uyarı yayınladı.

Deplasman tribünü dışındaki yerlerden bileti olan Galatasaray taraftarlarının stadyuma ve stadyum çevresine alınmayacağı duyuruldu.

AZ Alkmaar Kulübü, biletlerin sadece AZ Club Kart sahiplerine satılacağını, bunun dışında satılan biletlerin sahte veya bloke bilet olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Bu maç için biletlerin AZ Alkmaar'ın resmi internet sitesinden satılacağı, biletlerin maç gününde AZ Club Kart ibraz edilerek teslim edileceği vurgulandı.

Galatasaray taraftarlarının ise biletlerini Galatasaray Kulübü'nden satılacağı belirtildi. 

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