27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
2-2
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-0
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
0-07'
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
2-1
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
3-090'
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
0-1DA
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
0-024'
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
5-2
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
0-023'
27 Eylül
M.City-Burnley
5-1
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-2
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
2-1
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-3
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
0-223'
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-1
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-2
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-2
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-1
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
1-1DA
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Aysel Önder, Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcumuz Aysel Önder, Hindistan'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

27 Eylül 2025 18:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Aysel Önder, Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı




 Milli para atlet Aysel Önder, Hindistan'da düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Aysel Önder, kadınlar 400 metre T20 finalinde yarıştı.

Milli sporcu, 54.51'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
