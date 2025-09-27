Aysel Önder, Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli para atlet Aysel Önder, Hindistan'da düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Aysel Önder, kadınlar 400 metre T20 finalinde yarıştı.
Milli sporcu, 54.51'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Aysel Önder, kadınlar 400 metre T20 finalinde yarıştı.
Milli sporcu, 54.51'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.