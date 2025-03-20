Aydın Belediyespor, 4. kez Play-off'ta

Sultanlar Ligi'nde normal sezonun son maçında evinde lider Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olmasına rağmen 8'inci sıradaki yerini koruyan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2018'den bu yana yer aldığı ligde 4'üncü kez Play-Off oynama hakkı elde etti.



Daha önce 2020-21, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında ilk 8'e kalan mavi-beyazlılar bu sezon da aynı başarıyı gösterdi. Aydın ekibi 2019-20'de covid salgını nedeniyle Play-Off oynanmayan sezonu 7'nci basamakta bitirmişti.



Aydın temsilcisinin Play-Off 5-8 Etabı'ndaki rakibi 5'inci sıradaki Türk Hava Yolları oldu. Normal sezonda rakibine 3-0 ve 3-1'lik (D) skorlarla yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor, Play-Off 5-8 Etabı'nda ilk maçı evinde, ikinci maçı deplasmanda oynayacak. Eşitlik halinde üçüncü ve son müsabaka yine THY'nin ev sahipliğinde oynanacak.



CEV Challenge Kupası'nda 2019'da final, 2022'de yarı final oynayan Aydın takımı bir kez daha Avrupa kupasına gidebilmek için ligde sezonu 5'inci bitirmeye çalışacak.



