Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Avusturya Wien, ligde Swarovski Tirol ile karşı karşıya geldi.



4. haftada oynanan karşılaşmayı Avusturya Wien, 2-1'lik skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Haris Tabakovic ve 49. dakikada Dominik Fitz kaydetti. Swarovski Tirol'un tek golü 58. dakikada Tim Prica'dan geldi.



Öte yandan Avusturya Wien'de Lucas Galvao, 33. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Avusturya Wien, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Swarovski Tirol da aynı puanda kaldı.



Fenerbahçe, Avusturya Wien ile ilk maçı 18 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı 25 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacak.





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