Avrupa, Jorge Jesus'un Mesut Özil kararını konuşuyor!

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Jorge Jesus'un, imza töreninde Mesut Özil ile ilgili yaptığı açıklamalar Avrupa basınında geniş yer buldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Avrupa, Jorge Jesus'un Mesut Özil kararını konuşuyor!
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06 Haziran 2022 11:39
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un, Mesut Özil'in kadro dışı kararının devam edeceğini söylemesi Avrupa basınında yankı uyandırdı.

Portekiz gazeteleri, "Cezaya devam" yorumu yaparken Almanlar, "Çocukluk aşkım demişti ancak yeni hocası da istemiyor" ifadelerini kullandı. İngilizler, Arsenal'de kadro dışı kalmasına da vurgu yaparak "Tarih kendini tekrarlıyor" dedi, "Jesus da Mesut'a ilaç olmadı" değerlendirmesinde bulundu.

Mesut Özil, İsmail Kartal döneminde yönetim kararı ile kadro dışı bırakılmıştı.



 
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