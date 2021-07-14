Avrupa basını: "Yunanlar çok kötü davrandı!"

Avrupa medyası G.Saray'ın Yunanistan'da gördüğü ahlaksızlığa geniş yer ayırdı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Avrupa basını: 'Yunanlar çok kötü davrandı!'
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14 Temmuz 2021 09:15
Galatasaray, hazırlık maçı için pazartesi günü Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmiş ancak büyük bir rezillikle karşılaşmıştı.

Sarı-Kırmızılı kafile, testleri yanlarında olmalarına rağmen Yunan yetkililer tarafından yeniden PCR testine tabi tutulmak istenmiş ve G.Saray da buna tepki olarak İstanbul'a dönmüştü. Avrupa medyası G.Saray'ın Yunanistan'da gördüğü ahlaksızlığa geniş yer ayırdı.

Voetball, Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray'ın Yunanistan'da çok zor durumda bırakıldığına vurgu yaptı.

Haberde, "Galatasaray Atina'ya indikten sonra Yunan yetkililer Terim'in ekibine kötü davrandı. Yunan makamlarının Galatasaray'a uyguladığı ahlaksız ve haksız uygulamaların ardından derhal İstanbul'a dönme kararı aldı" ifadeleri kullanıldı.


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