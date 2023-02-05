Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, Galatarasay'ı bugüne kadarki hücum silahıyla avlamayı düşünüyor. Özellikle Bakasetas'tan rakip savunma arasına koşu yapmasını isteyen bordo-mavili teknik adam, sarı-kırmızılıları bu şekilde yakalamanın hesaplarını yapıyor.



Bu sezon hem attığı goller hem de yemedikleriyle dikkat çeken Galatasaray, rakibini yine pres ve hızlı hücum ile aşmayı düşünüyor. Buna karşılık Karadeniz ekibimin teknik heyeti de, sarı-kırmızılıları tuzağa düşürerek, sahadan başarıyla ayrılmanın düşüncesi içerisinde...



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 13 puanlık puan farkını, 10'a düşürmenin hesabını yaparken, özellikle Bakasetas'a çok güveniyor. Galatasaray'ın "hız tuzağı"nı kullanmak isteyen bordo-mavili ekibin teknik patronu, savunmada yer alan Victor Nelsson ile Abdülkerim Bardakcı'yı süratle ekarte etmek için çalışacak.





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