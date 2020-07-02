Aubameyang, Arsenal ile yeni sözleşme görüşmesine hazır

Arsenal'in yıldız forveti Pierre-Emerick Aubameyang'ın takımdaki geleceği merak ediliyor. 31 yaşındaki forvet oyuncusunun Topçular ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.



Gabonlu forvet yaptığı açıklamada, sezona odaklandığını ve Arsenal yönetimi ile yeni sözleşme için konuşacaklarını belirtti.



"YENİ KONTRATI KONUŞACAĞIZ"



Pierre-Emerick Aubameyang yaptığı açıklamada; "Arsenal ile yeni kontrat durumunu konuşacağız, ne olacağını göreceğiz. Şu anda sadece maçlara odaklandım. Takımda her şey yolunda. Doğru yolda ilerlediğimize dair işaretler var" dedi.



Aubameyang, bu sezon Arsenal forması ile 36 resmi maça çıktı. Gabonlu forvet bu maçlarda takımına 22 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



