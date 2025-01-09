Attila Szalai'ye sürpriz talip!

Standard Liege, Hoffenheim'ın kadroda düşünmediği Attila Szalai'yi kiralamak için teklif yaptı.

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Attila Szalai'ye sürpriz talip!
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09 Ocak 2025 22:20
Hoffenheim'ın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Attila Szalai'ye sürpriz bir talip çıktı.

Sky DE'de yer alan habere göre; Standard Liege, Hoffenheim'ın kadroda düşünmediği Attila Szalai'yi transfer etmek istiyor.

Haberde Belçika ekibinin Macar stoperi kiralamak için teklif yaptığı belirtildi.

Hoffenheim'ın aynı pozisyonda birden fazla oyuncusu olduğu için ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe'den 12.3 milyon euroya transfer edilen Szalai, geçen sezonu da Freiburg'da kiralık geçirmişti. Macar stoper bu sezon süre alamadı.

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