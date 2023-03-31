Attila Szalai için transfer sözleri

Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.



Rossi, Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'nin transferi için gelen soru karşısında, "Türkiye'de her transfer döneminde transferinden bahsediliyor ama sonrasında hep Fenerbahçe'de kaldı. Ancak bu yaz doğru zaman olabilir. Bir centilmen olarak, gidip İtalya'da oynamasını tavsiye edebilirim" diye konuştu.



Rossi, Attila Szalai'nin geçen sezon Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği Kim Min Jae için, "Attila benimle konuştuğunda, onu çok iyi bir çocuk ve mükemmel bir futbolcu olarak tanımladı." sözlerini kullandı.



Fenerbahçe'de bu sezon 39 maça çıkan 25 yaşındaki Attila Szalai, 2 gol atıp, 2 asist yaptı.



Macar savunma oyuncusunun sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.





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