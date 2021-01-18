Attila Szalai, Fenerbahçe'nin ikinci Macar oyuncusu oldu

Fenerbahçe'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon Limassol takımından kadrosuna kattığı Attila Szalai, kulüp tarihinin ikinci Macar futbolcusu oldu.Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki oyuncunun transferiyle ikinci kez bir Macar futbolcuyu takıma dahil etti.Fenerbahçe, tarihindeki ilk Macar futbolcu transferini 1952 yılında Zobel'i renklerine bağlayarak yapmıştı.Attila Szalai, Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'nin en genç stoper transferi oldu.Söz konusu süreçte kadrosuna daha önce 8 stoper takviyesi yapan sarı-lacivertliler, en genç savunma takviyesini ise Szalai ile gerçekleştirdi.Fenerbahçe, Ali Koç döneminde Szalai'den önce en genç savunma transferini alındığı dönemde 24 yaşında olan Mauricio Lemos ile yapmıştı.Sarı-lacivertlilerin söz konusu dönemdeki en yaşlı stoper transferi ise 34 yaşındaki Adil Rami ile kayıtlara geçmişti.Attila Szalai, Fenerbahçe'ye imza atarak profesyonel kariyerinde 4. takımını seçti.Rapid Wien II'de start verdiği kariyerinde daha sonra Mezokövesd Zsory formasını giyen 22 yaşındaki stoper, son olarak Apollon Limassol kadrosunda yer aldı.Macaristan'ın çeşitli yaş gruplarında milli olan genç stoper, 16 yaş altında 1, 19 yaş altında 13, 21 yaş altında ise 18 kez görev yaptı.Szalai, A milli formayı ise 8 maçta giymeyi başardı.Sarı-lacivertli kulübün, Attila Szalai de dahil olmak üzere 114 yılda kadrosuna dahil ettiği 160 futbolcu ülkelerine göre şöyle:Brezilya (22): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz GustavoYugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.Hollanda (6): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen.Almanya (6): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max KruseDanimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, ZankaSenegal (6): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss CisseYunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas.Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.Portekiz (5): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis NetoNijerya (5): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor MosesGana (4): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayewİsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal AdemiArjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego PerottiRusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman NeustaedterMısır (3): Hüseyin, Kamil, FaidBulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo PetkovSırbistan (3): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar MarkovicKamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameniİspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto SoldadoFransa (3): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil RamiFas (2): Aatıf Chahechouhe, Nabil DirarUkrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaievİtalya (2): Ranço, BaldiniArnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman VafiPolonya (2): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynskiİngiltere (2): Horace Armitage, Dalian Robert AtkinsonHırvatistan (2): Milan Rapaiç, Stjepan TomasCezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benziaİsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel HolmenSlovakya (2): Miroslav Stoch, Martin SkrtelŞili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Islaİran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar SayyadmaneshSlovenya (2): Dzoni Novak, Miha ZajcGine (2): Süleyman Oulare, Simon FaletteUruguay (2): Diego Lugano, Mauricio LamosÇekya(2): Michal Kadlec, Filip NovakMacaristan (2): Zobel, Attila SzalaiGüney Afrika (1): John MoshoeuBosna Hersek (1): Demir Hoticİsrail (1): Haim RevivoMakedonya (1): Eljif ElmasMeksika (1): Diego ReyesKosova (1): Vedat MuricYeşil Burun Adaları (1): Garry RodriguesEkvador (1): Enner ValenciaKongo (1): Marcel TisserandTanzanya (1): Mbwana SamattaNot: Aurelio, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçti. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Baliç ve Boliç bu yüzden değerlendirmeye alınmamıştır.