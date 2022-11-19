ATP Finalleri'nde Djokovic finale çıktı!

Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen ATP Finalleri'nde Sırp Novak Djokovic, ABD'li Taylor Fritz'i 2-0 yenerek finale yükseldi.
İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenen erkekler sezon sonu turnuvasının 7. gününde Djokovic ile Fritz, yarı finalde karşılaştı.
Turnuvanın 7 numaralı seribaşı Djokovic, 1 saat 54 dakika süren mücadelede 8 numaralı seribaşı Fritz'i 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti. Sırp tenisçi, 5 şampiyonluk yaşadığı turnuvada 8. kez finale kalmayı başardı.
Djokovic'in finaldeki rakibi, Norveçli Casper Ruud ile Rus Andrey Rublev arasındaki maçın galibi olacak.
İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenen erkekler sezon sonu turnuvasının 7. gününde Djokovic ile Fritz, yarı finalde karşılaştı.
Turnuvanın 7 numaralı seribaşı Djokovic, 1 saat 54 dakika süren mücadelede 8 numaralı seribaşı Fritz'i 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti. Sırp tenisçi, 5 şampiyonluk yaşadığı turnuvada 8. kez finale kalmayı başardı.
Djokovic'in finaldeki rakibi, Norveçli Casper Ruud ile Rus Andrey Rublev arasındaki maçın galibi olacak.
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