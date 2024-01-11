Atletizmin 'yalın ayak şampiyonu' köyündeki kızları yarışlara hazırlıyor

Muş'ta atletizm branşında kariyerine 10 yılda yaklaşık 120 madalya sığdıran antrenör Emine Akbingöl, şimdi kendi köyündeki 10 kız çocuğunu yarışmalara hazırlıyor.



Varto ilçesine bağlı 1900 rakımlı Haksever köyünde yaşayan 13 nüfuslu ailenin kız çocuğu olan 23 yaşındaki Akbingöl, 2012'de başladığı atletizm branşında uluslararası birçok başarıya imza attı.



Portekiz'de 3 Şubat 2019 düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, kadınlar 20 yaş altı kategorisindeki yarışta rakibinin arkadan ayağına basması sonucu ayakkabısı çıkan ve yalın ayakla koşarak birinci olan Akbingöl, Balkan ve Avrupa'daki yarışları birçok kez kazanarak Türk bayrağını dalgalandırdı.



10 yıllık atletizm hayatında 25 kez milli takıma seçilen ve 120 madalya kazanan Akbingöl, geçen yıl Varto Gençlik ve Spor Müdürlüğünde sözleşmeli antrenör olarak göreve başladı.



Tek hayali olan antrenörlüğü yapmanın mutluluğunu yaşayan Akbingöl, Varto'da okula giden kendi köyündeki 10 kız çocuğunu atletizm branşıyla tanıştırdı.



Akbingöl, düzenlenecek müsabakalara hazırladığı kız sporculara başarılı olmaları için her gün ilçe stadyumda antrenman yaptırıyor.



Orta ve uzun mesafe koşucusu olan Akbingöl, AA muhabirine, 2015 yılında milli takıma girdiğini ve Fenerbahçe Kulübüne transfer olduğunu anlattı.



Fenerbahçe'de 7 yıl boyunca forma giydiğini anlatan Akbingöl, "Varto ilçesinde atletizm antrenörlüğü yapıyorum. Köyümdeki kız çocuklarını yetiştiriyorum. Haftanın 7 günü antrenman yaptırıyorum. İnşallah onlar da benim gibi başarılı yerlere gelecek. 10 yıl yaptığım atletizm sporunda 120 madalya kazandım. Türkiye'de ve ulusal yarışmalarda iyi derecelerim var. Kariyerime birçok madalya sığdırdığım için çok mutlu ve gururluyum." diye konuştu.



- "Onları kendim gibi başarılı sporcular yapacağıma söz verdim"



Birçok ülkede Türkiye'yi ve Muş'u çok iyi temsil ettiğini belirten Akbingöl, şunları kaydetti:



"Geçen yıl Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde atletizm antrenörü olarak işe başladım. Sporcularım var. Kendim gibi yetenekli güzel sporcular yetiştirmek istiyorum. Yaklaşık 4 aydır kızlara antrenman yaptırıyorum, yarışmalara hazırlıyorum. Onlar da eminim benim gibi çok güzel yerlere gelecek ve benden daha başarılı olacaklar. Kızların hepsi birbirinden yetenekli. Kızların hepsinin velileriyle tek tek görüştüm. Büyüdüğüm köyde yaşıyorlar. Hiç konuşmama gerek kalmadan kızlarını bana emanet ettiler. Ben de kızları kendim gibi çok güzel yerlere getireceğime ve benden daha başarılı olacaklarına dair söz verdim. Bu yönde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz"



Akbingöl, spora 12 yaşında başladığını hatırlatarak, "Tek hayalim antrenör olup köyümdeki kızları atletizmle tanıştırmaktı. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. 10 yıla birçok madalya sığdırdım. Bölgesel yarışmalarla başladım, bütün bölgesel yarışmaları kazandım. Türkiye şampiyonalarının birçoğunu kazandım. 2-3 kez Balkan ve Avrupa şampiyonu oldum." dedi.



Sporculardan Ecrin Bingöl de Haksever köyünde yaşadığını belirterek, "Emine hoca bizi köyden buralara kadar getirdi. Biz de Emine hoca gibi iyi bir yere gelmek istiyoruz. Bunun için her gün antrenmanlarımızı yapıyoruz." diye konuştu.



Şevin Bingöltekin ise "Köyden buraya geldim. Arkadaşlarımla stadyumda antrenman yapıyoruz. Antrenman yaptığımız için çok mutluyuz. Biz de Emine hoca gibi atletizm yarışmalarına katılmak ve madalya kazanmak istiyoruz. Emine hocamıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.





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